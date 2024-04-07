Волонтеры рассказали о спасении животных в затопленном Орске

Волонтеры спасают животных в затопленном Орске Оренбургской области, где прорвало дамбу. Подробнее об этом 7 апреля в беседе с «Известиями» рассказала зооволонтер сообщества «Джульбарс» Екатерина Ершова.

По ее словам, волонтеры стараются оказывать помощь, поскольку в нескольких районах города очень много собак, в том числе породистых.

«Их надо вывозить. В первую очередь сейчас эвакуируют людей — люди убежали, собак оставили. Мы сейчас работаем над тем, чтобы организовать помощь и вывозить собак», — сказала Ершова.

Животных увозят в Новотроицк, где волонтеры арендовали склад для передержки. Помещение арендовано за счет пожертвований людей, а также на собственные средства.

Ранее в этот день сообщалось, что спасатели эвакуировали несколько собак породы хаски из затопленного питомника. На лодках животных доставили в безопасное место, где их встретили неравнодушные местные жители. Собаки не пострадали и находятся в удовлетворительном состоянии.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром на следующий день мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и серьезно пострадает от этого. В тот же день после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков, чтобы координировать и контролировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.