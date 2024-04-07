В пунктах временного размещения в Орске находится свыше 1 тыс. человек

Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в Орске Оренбургской области на фоне подтопления из-за прорыва дамбы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в воскресенье, 7 апреля.

«На сегодня в пунктах временного размещения находятся 1052 человека, организовано 13 ПВР в школах. С понедельника в Орске учебный процесс будет организован в дистанционном режиме», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Губернатор региона Денис Паслер на очередном заседании в городе заявил о необходимости организовать дополнительные пункты временного размещения, чтобы в кратчайшие сроки восстановить учебный процесс.

«Обращаю внимание муниципальных служб, что ПВР должны быть рассчитаны на большее количество мест, чем прогнозируется в настоящее время. Важно подготовить ПВР для людей, которые в ближайшее время не смогут вернуться в свои дома. Их необходимо разместить в комфортных условиях для длительного пребывания», — цитирует Паслера его пресс-служба.

Кроме того, в Орск организована доставка продуктов и питьевой воды.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы.

Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализировали из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.