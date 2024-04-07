Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей
Мир
Мэр Харькова заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города
Общество
Минпромторг РФ сообщил о контроле поставок питьевой воды в регионах с паводками
Политика
Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с главой МИДа Ван И
Мир
Захарова назвала Зеленского строчкой в списке жертв системы США
Происшествия
Ракетную тревогу объявили в Белгороде и Белгородском районе во второй раз за день
Происшествия
ВСУ атаковали беспилотником купол энергоблока Запорожской АЭС
Мир
На Украине признали уничтожение позиций ВСУ российскими авиабомбами
Общество
Ущерб от наводнения в Оренбургской области может достигнуть 21 млрд рублей
Мир
Спикер парламента Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Мир
Нетаньяху отказался от прекращения огня в Газе без освобождения заложников
Общество
На ЗАЭС заявили об отсутствии критических повреждений после атаки дронов ВСУ
Армия
ВС РФ улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении
Происшествия
В Москве телефонные мошенники выманили у женщины более 74 млн рублей за месяц
Мир
Пеллегрини заявил о необходимости быстрее закончить конфликт на Украине
Общество
Власти Кургана объявили заблаговременную эвакуацию из-за паводков
Сюжет:

В пунктах временного размещения в Орске находится свыше 1 тыс. человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в Орске Оренбургской области на фоне подтопления из-за прорыва дамбы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в воскресенье, 7 апреля.

«На сегодня в пунктах временного размещения находятся 1052 человека, организовано 13 ПВР в школах. С понедельника в Орске учебный процесс будет организован в дистанционном режиме», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Губернатор региона Денис Паслер на очередном заседании в городе заявил о необходимости организовать дополнительные пункты временного размещения, чтобы в кратчайшие сроки восстановить учебный процесс.

«Обращаю внимание муниципальных служб, что ПВР должны быть рассчитаны на большее количество мест, чем прогнозируется в настоящее время. Важно подготовить ПВР для людей, которые в ближайшее время не смогут вернуться в свои дома. Их необходимо разместить в комфортных условиях для длительного пребывания», — цитирует Паслера его пресс-служба.

Кроме того, в Орск организована доставка продуктов и питьевой воды.

Отложили на потоп: кто виноват в прорыве дамбы в Орске
В последние годы власти города на треть снизили расходы на содержание сооружения

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы.

Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализировали из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024