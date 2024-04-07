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Ракетную тревогу объявили в Белгороде и Белгородском районе во второй раз за день

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Белгороде и Белгородском районе в воскресенье, 7 апреля, во второй раз за день объявили ракетную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила городская администрация.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.

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Ранее в этот день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Шагаровка в результате отражения атаки беспилотников погибла девушка. Он уточнил, что в Белгородском районе системой противовоздушной обороны были сбиты четыре беспилотника самолетного типа на подлете к городу. Осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. Ранения также получили отец семейства и 18-летний парень. У них закрытые черепно-мозговые травмы. Еще двое пострадавших доставлены бригадами «скорой» в детскую областную больницу. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Также в этот день средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Гладков также сообщал, что дроны атаковали поселок Ленинский и село Дроновка, повреждения получили жилой дом и линия газопередачи. Также сгорели два автомобиля. Позже в Белгороде и Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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