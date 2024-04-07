Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

На территории Воронежской области днем 7 апреля объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

До этого опасность атаки БПЛА была объявлена в Курске. Там силы и средства ПВО привели в готовность для отражения возможной атаки.

В Белгородской области при отражении атаки беспилотников ВСУ погибла девушка.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.