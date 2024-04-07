Собянин рассказал о работе одного из старейших метродепо Москвы
Одно из старейших метродепо Москвы — «Красная Пресня» — в воскресенье, 7 апреля, празднует 70-летие. Предприятие обслуживает Кольцевую линию столичной подземки. Об этом рассказал в своем канале в Telegram мэр города Сергей Собянин.
В 2023 году на «коричневой» ветке метро было совершено больше 340 млн поездок. «Это заслуга в том числе сотрудников электродепо "Красная Пресня". Поезда "Москва-2020" суммарно проехали за прошлый год почти 52 млн км, что сравнимо с расстоянием 67 полетов на Луну и обратно», — подчеркнул столичный градоначальник.
По его словам, в штате «Красной Пресни» работают 644 человека, а с ними трудятся 115 специалистов компании-производителя, которая занимается обслуживанием поездов по контракту жизненного цикла.
Ранее в депо провели капитальный ремонт, обновили фасад здания. Сейчас идет полная реконструкция всех парковых путей: замена шпал, рельсов и стрелок.