В Курске объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Курске. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 7 апреля.

«Курск: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Старовойт.

Ранее, 7 апреля, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении режима воздушной опасности на территории региона. После этого в Краснинском районе Липецкой области был обнаружен и подавлен украинский беспилотник самолетного типа.

В тот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что дроны атаковали поселок Ленинский и село Дроновка, повреждения получили жилой дом и линия газопередачи. Также сгорели два автомобиля. Позже в Белгороде и Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.