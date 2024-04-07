Мэр Харькова заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города

Энергосистема Харькова подверглась масштабным разрушениям. Об этом в воскресенье, 7 апреля, заявил мэр города Игорь Терехов.

Он отметил, что в Харькове вводились графики отключения света.

«Сейчас заживлена ​​критическая инфраструктура. Даем свет в жилые дома по графикам, но часто они не выдерживаются, потому что не хватает напряжения», — приводит слова чиновника издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По словам мэра, в городе также частично работает электротранспорт. Он уточнил, что метрополитен работает с интервалами по 10–12 минут в час пик и по 20 минут в другое время.

Ранее в этот день сообщалось, что в Одессе произошел пожар после взрывов, которые прогремели в городе в ночь на 7 апреля. Силы обороны юга украинской армии рассказали, что в результате случившегося потерпели разрушение административное и техническое здания.