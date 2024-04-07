В Липецкой области подавлен украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа был подавлен в Липецкой области. Об этом 7 апреля сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Ред.) самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Краснинском районе», — написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений в результате падения дрона нет. В настоящее время на месте работает полиция.

Артамонов отметил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Перед происшествием сообщалось о режиме воздушной опасности на территории Липецкой области. Губернатор призвал жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Ранее, 2 апреля, Артамонов также сообщал о введении режима воздушной опасности в Липецкой области из-за того, что у границ региона были замечены дроны. Вскоре после этого он написал, что дежурные средства обнаружили и подавили в Становлянском районе Липецкой области беспилотник самолетного типа. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.