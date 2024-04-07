В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он.

Губернатор посоветовал спуститься в укрытие или другое безопасное место в случае нахождения на улице. Позже сигнал опасности отменили.

Ранее в этот день сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Также в воскресенье губернатор Гладков заявил об атаке дронами нескольких населенных пунктов. В результате загорелась кровля одного из частных домов в поселке Ленинский. В селе Дроновка полностью сгорели два автомобиля и была повреждена линия газопередачи.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.