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Посол РФ заявил о прекращении Парижем контактов с Москвой по борьбе с терроризмом

Посол Мешков: Франция прервала контакты с РФ в области борьбы с терроризмом
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Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова
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Франция прерывала все контакты с Россией в области борьбы с терроризмом. Об этом в воскресенье, 7 апреля, заявил посол России в стране Алексей Мешков в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Исторически Россия и Франция эффективно сотрудничали в борьбе с терроризмом. Однако недавно Франция прекратила все коммуникации в этой области», — отметил дипломат.

Он напомнил, что Париж оказывает существенную поддержку Киеву, который в свою очередь осуществляет террористическую деятельность на российской территории.

Кроме того, Машков указал, что РФ делилась с Францией своим опытом в обеспечении безопасности Олимпийских игр в Сочи несколько лет назад, но теперь французская сторона ввела специальную систему сотрудничества с иностранными посольствами по данному вопросу. Дипмиссия России не была приглашена и проинформирована об этой инициативе, добавил он.

При этом дипломат подчеркнул, что Москва обязательно сообщила бы Парижу о возможной угрозе в период Олимпиады. Однако, если бы у РФ была в распоряжении такая информация, передать ее французским властям было бы непросто.

«В посольстве мы полностью отрезаны от любого обмена информацией о том, как готовиться к Олимпийским играм, потому что диалога с нами не существует», — сказал Машков.

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Накануне экс-посол Франции в РФ Жан де Глиниасти заявил, что Москва и Париж постепенно возобновляют дипломатический диалог, чтобы начать переговоры об украинском конфликте. Дипломат отметил, что происходящее сейчас можно охарактеризовать как открытие новой главы отношений двух стран.

До этого, 3 апреля, глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню по инициативе французской стороны. Министр обороны Франции заявил о готовности Парижа к обмену с Москвой данными в рамках борьбы с терроризмом.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 апреля, президент России Владимир Путин открыт к международному диалогу для обсуждения мировых и региональных проблем с теми, кто проявляет к этому интерес. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, планируются ли переговоры российского лидера наподобие тех, которые провел Шойгу с Лекорню.

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