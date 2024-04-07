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Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье, 7 апреля, уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

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Ранее в этот же день губернатор региона Вячеслав Гладков заявил об атаке дронами нескольких населенных пунктов. В результате загорелась кровля одного из частных домов в поселке Ленинский. В селе Дроновка полностью сгорели два автомобиля и была повреждена линия газопередачи.

Днем 6 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Белгородской областью один украинский беспилотник. Утром в тот же день сообщалось, что над регионом средствами противовоздушной обороны было сбито 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire украинской армии. В результате обстрела были повреждены фасады и кровля в двух частных жилых домовладениях села Вязовое Краснояружского района.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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