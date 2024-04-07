На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области. Об этом 7 апреля сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал Артамонов.

Губернатор призвал жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие, ведь этот сигнал призван информировать население и не влияет на нормальную жизнь региона.

Информацию об оперативной обстановке губернатор рекомендует получать из официальных источников.

Ранее, 2 апреля, Артамонов сообщал о введении режима воздушной опасности в Липецкой области из-за того, что у границ региона были замечены дроны. Вскоре после этого он написал, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и подавили в Становлянском районе Липецкой области беспилотник самолетного типа. Обошлось без разрушений и пострадавший. После этого режим воздушной опасности отменили.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.