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Захарова назвала Зеленского строчкой в списке жертв системы США

Захарова: президент Зеленский — строчка в списке жертв американской системы
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент Украины Владимир Зеленский является всего лишь строчкой в длинном списке жертв американской системы. Об этом в воскресенье, 7 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала заявление украинского лидера, в котором он признал, что «стал заложником избирательного процесса в США».

«Понимаю, что Зеленскому хочется думать, что он такой единственный, и всё крутится вокруг него, но нет. Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв «американских выборов», а сказать точнее — американской системы. Один из тех, кто был свято уверен, что Штаты — их союзники», — написала она.

Дипломат напомнила, как США в начале 1960-х поддерживали Южный Вьетнам во время войны, «конфликт в бывших французских колониях им был выгоден». Однако позже, уточнила Захарова, лидеров страны Нго Динь Зьема и Нго Динь Ню убили.

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Ранее, 22 января, немецкий политолог Айке Хамер заявил, что правительство президента Зеленского подчиняется США и Великобритании. Хамер заявил, что ключевые руководящие должности на Украине, особенно в военных структурах и спецслужбах, занимают британские или американские советники. По его словам, Зеленскому необходим Запад, чтобы выводить туда заработанное состояние.

6 декабря 2023 года американский политолог Джон Вароли отметил, что руководство Соединенных Штатов устало от Зеленского, который проиграл в конфликте с Россией, поэтому Вашингтон скоро избавится от него и забудет об этом конфликте уже к президентским выборам в стране. По его словам, тот факт, что президент Украины проиграл, очевиден и теперь Вашингтон, который не любит поражения, скорее всего, избавится от него.

3 декабря лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в Вашингтоне пришли к выводу, что настало время обвинить в провале Зеленского. По его словам, США, или «управляющее государство», поступают в привычной для себя манере: создают марионетку, а затем бросают ее и уничтожают.

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