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Путин обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей
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Пеллегрини официально победил на выборах президента Словакии с 53,12% голосов
Общество
Глава МЧС предупредил о способности паводковой ситуации стремительно меняться
Политика
Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с главой МИДа Ван И
Мир
Захарова назвала Зеленского строчкой в списке жертв системы США
Армия
Российские силы уничтожили склад ВСУ с безэкипажными катерами от стран НАТО
Происшествия
На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности
Мир
На Украине признали уничтожение позиций ВСУ российскими авиабомбами
Общество
Ущерб от наводнения в Оренбургской области может достигнуть 21 млрд рублей
Мир
Спикер парламента Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Мир
В Одесской области военкомы пытались мобилизовать 14-летнего подростка
Мир
Шор назвал продуктивное взаимодействие с Россией будущим Молдавии
Армия
ВС РФ улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении
Происшествия
В Москве телефонные мошенники выманили у женщины более 74 млн рублей за месяц
Мир
Посол РФ в Париже выразил обеспокоенность «стратегической неопределенностью» Макрона
Происшествия
Украинские дроны атаковали Запорожскую АЭС

ART RUSSIA

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