Женщина вылетела из окна машины при массовом ДТП в Москве
Женщина вылетела на проезжую часть при столкновении с другим авто из окна своего автомобиля на Новослободской улице в Москве. Видео с моментом происшествия 7 апреля опубликовано в Telegram-канале столичного дептранса.
Как уточняется, сначала произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате из одного из них на дорогу вылетела женщина. Также на кадрах видно, как ее легковушка перевернулась несколько раз.
Вторая машина отлетела на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль. Всего в результате ДТП пострадали два человека.
Детали ДТП устанавливаются. Движение в данном районе затруднено.
Ранее, 30 марта, два человека погибли в результате ДТП на 84-м км Калужского шоссе в Новой Москве. Произошло столкновение двух автомобилей. По информации ГИБДД, в результате дорожной аварии водитель и пассажир одного из автомобилей скончались.