Солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли поражение украинской армии и улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Отражены 11 контратак штурмовых групп <…> ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в районах населенных пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что ВСУ на данном направлении потеряли до 375 своих солдат, а также две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Водяное на авдеевском направлении. В Минобороны уточнили, что в течение недели с 31 марта по 5 апреля ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике шести бригад противника и отразили 39 контратак. Потери украинцев составили более 1695 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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