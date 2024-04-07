Путин обсудил ситуацию с паводком в Оренбуржье с главой МЧС и губернатором

Губернатор Оренбурской области Денис Паслер и глава МЧС РФ Александр Куренков доложили президенту России Владимиру Путину о развитии ситуации с паводком в регионе. Об этом 7 апреля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска. Главным образом Куренков сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей, о тех, кто переведен в пункты временного размещения», — рассказал Песков.

Помимо этого президент в разговоре с Куренковым сделал также акцент на том, что нужно своевременно анализировать ситуацию и принимать меры для борьбы с подтоплениями, которые могут произойти в Курганской и Тюменской областях. Песков добавил, что Путин собирается поговорить по телефону с руководителями этих регионов в воскресенье, 7 апреля.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром на следующий день мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого. В тот же день после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.