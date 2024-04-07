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Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ
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Школы в Орске перевели на дистанционное обучение
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Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с главой МИДа Ван И
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Украина призвала НАТО зарезервировать место в альянсе до окончания конфликта
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Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
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На Саур-Могиле развернули 200-метровый флаг ДНР
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На Украине признали уничтожение позиций ВСУ российскими авиабомбами
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Ущерб от наводнения в Оренбургской области может достигнуть 21 млрд рублей
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Спикер парламента Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
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Шор назвал продуктивное взаимодействие с Россией будущим Молдавии
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В ВСУ сообщили о пожаре в Одессе после взрывов
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Советник Пушилина допустил возможность свержения Зеленского при военном перевороте
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Избирательная кампания Трампа собрала рекордные $50,5 млн во Флориде
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Глава МЧС РФ Куренков назвал ситуацию с наводнением в Орске критической

Добровольцы помогают жителям Орска эвакуироваться из зоны подтопления

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