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В Москве телефонные мошенники выманили у женщины более 74 млн рублей за месяц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жительница Москвы за месяц перевела 74,6 млн рублей телефонным мошенникам. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры города.

Отмечается, что злоумышленники связались с женщиной через мессенджер и, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов, сказали, что ей необходимо провести «переактивацию счетов», так как они подверглись мошенническим действиям.

Потерпевшая последовала указаниям аферистов. Она сняла в банке свои накопления, взяла деньги в долг у знакомых, оформила кредит и в течение некоторого времени переводила их на указанные счета, якобы проводя «переактивацию». Мошенники убедили женщину, что денежные средства ей вернутся.

«По требованию Гагаринской межрайонной прокуратуры на счета, куда переводились деньги, наложены аресты. Установление лиц, причастных к совершению преступных действий, на контроле в прокуратуре», — говорится в публикации ведомства.

Цифровой угон: мошенники стали красть мобильные номера россиян
​​​​​​​С их помощью можно вывести деньги со счета жертвы

Ранее, 26 марта, жителя Иркутска задержали по подозрению в мошенничестве на сумму более 4,5 млн рублей. Он позвонил пенсионерке из подмосковного Домодедово, представился сотрудником сайта «Госуслуги» и заявил, что у женщины якобы произошел сбой в личном кабинете, и для сохранения своих сбережений она должна снять деньги и передать их курьеру, чтобы их можно было поместить на безопасный счет. Пенсионерка поверила и выполнила эти указания. После задержания выяснилось, что злоумышленник уже был судим.

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