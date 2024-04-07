Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера

Паводок в Оренбургской области отнесен к чрезвычайным ситуациям (ЧС) федерального характера. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков, находящийся в регионе в воскресенье, 7 апреля.

«Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — отметил он на заседании областной правительственной комиссии.

Он также назвал ситуацию в Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал, критической.

5 апреля там произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. После прорыва уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек. В Орске развернуто 11 пунктов временного размещения (ПВР) более чем на 8 тыс. мест. В настоящее время в них находятся 510 человек, в их числе — 116 детей.

На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).