В Орске проверят обоснованность цен на продукты первой необходимости

В Орске Оренбургской области, подтопленном из-за прорыва дамбы, проверят обоснованность ценообразования на продукты первой необходимости. Об этом региональная прокуратура сообщила 7 апреля в своем Telegram-канале.

«В связи с появлением в средствах массовой информации публикаций о значительном завышении стоимости питьевой воды проверяется обоснованность ценообразования на продукты первой необходимости. По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Помимо этого, по поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева и главы Роспотребнадзора Анны Поповой проверяется соблюдение в регионе законодательства, связанного с санитарно-эпидемиологической безопасностью водоснабжения: специалисты делают пробы воды, чтобы убедиться, что там нет микроорганизмов, вызывающих заболевания.

Медведев также посетил жителей, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Он отметил, что условия пребывания людей там улучшились.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. В Орске действуют 12 ПВР. Власти увеличат их число в случае необходимости. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром 6 апреля мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого.

На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков, чтобы контролировать и координировать работу спасателей.