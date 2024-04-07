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Подтопленный Орск сняли с квадрокоптера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Город Орск в Оренбургской области, подтопленный после прорыва дамбы, сняли с квадрокоптера. Кадры имеются в распоряжении «Известий» 7 апреля.

На видео, снятом с высоты птичьего полета, видны последствия прорыва дамбы в городе. Вода покрывает большие территории и подтапливает дома, приусадебные участки и дороги.

Как отметил глава МЧС России Александр Куренков, в Орске достаточно сил и средств министерства, занимающихся ликвидацией последствий паводка. По его данным, самая сложная обстановка сложилась в Ленинском районе и микрорайоне Старый город.

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Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи жителям и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. В Орске действуют 12 ПВР. Власти увеличат их количество, если появится необходимость. В городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром 6 апреля мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого.

На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей.

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