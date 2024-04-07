Власти заявили о развитии ситуации с паводком в Орске по наихудшему сценарию

Более 6,6 тыс. жилых домов находятся в зоне затопления в городе Орске, паводковая ситуация развивается по наихудшему сценарию. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

«По наихудшему сценарию развития паводковой обстановки в Орске, в районе подтопления находятся 6644 жилых дома. Развернуто 11 пунктов временного размещения (ПВР. — Ред.) вместимостью 8 087 мест», — отмечается в публикации в Telegram-канале.

Власти региона уточнили, что на всех объектах ведется дежурство медработников, психологов, сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того, продолжили в пресс-службе, дополнительно в готовности находятся 33 ПВР, их вместимость составляет около 23,3 тыс. человек.

Глава МЧС России Александр Куренков, в свою очередь, подчеркнул, что наиболее сложная обстановка в связи с паводком в Орске складывается в Ленинском районе и районе Старого города. Он уточнил, глубина воды в это месте достигает 2 м, спасательные лодки постоянно курсируют, перевозят людей с личными вещами. По словам министра, работа ведется, сил и средств достаточно.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек. По последним данным, более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области.

Утром 6 апреля мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и серьезно пострадает от этого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей.