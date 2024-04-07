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Под Петербургом водитель авто сбил 13-летнего мальчика на самокате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В городе Колпино Ленинградской области мужчина за рулем авто сбил 13-летнего школьника, который ехал на электросамокате. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщил источник «Известий».

ДТП произошло на улице Пролетарская. Водитель 1976 года рождения, передвигаясь за рулем машины Ford Focus по парковочной площадке, наехал на ребенка на электросамокате, который двигался по ходу движения авто.

В результате случившегося ученика 6 класса госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что мужчина в 2023-2024 годах шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения (ПДД), штрафы оплачивал.

Поедемте с номерами: за электросамокатами проследят камеры
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Ранее, 2 апреля, сообщалось, что в Москве четырехлетнего мальчика доставили в больницу после наезда электросамоката. Ребенок получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

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