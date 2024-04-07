МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную
МЧС РФ оценило ситуацию с наводнением в Оренбургской области, где в городе Орске произошел прорыв дамбы, как сложную. Об этом в воскресенье, 7 апреля, заявил замглавы ведомства Илья Денисов во время доклада министру Александру Куренкову, прибывшему в регион.
«Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации», — сказал он.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. В Орске действуют 12 пунктов временного размещения. Власти увеличат их число в случае необходимости. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.
Утром 6 апреля мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого.
На данный момент известно, что более 150 населенных пунктов отрезаны из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).