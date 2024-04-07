Врач рассказал об опасности дорожных пробок в теплую погоду

Длительные пробки на дорогах негативно сказываются не только на эмоциональном фоне человека, но и на физическом состоянии, рассказал 7 апреля эксперт лаборатории «Гемотест», врач-терапевт Максим Антонов.

«Когда автомобили собираются в пробку, то уровень угарного газа, оксида азота и углеводородов внутри салонов увеличивается на 40%. Все эти химические соединения крайне вредны для здоровья и могут привести к гипоксии (кислородному голоданию), воспалению слизистой оболочки носа, глаз, бронхов, проблем с сердцем, стрессу», — рассказал он в беседе с RT.

При этом в теплую погоду токсины вступают в химические реакции активнее, а потому летом пробки становятся опаснее. Окна в автомобиле лучше не открывать, отдав предпочтение кондиционеру.

«Если почувствовали себя плохо (затошнило, закружилась голова), то лучше отъехать подальше от обочины и некоторое время постоять на свежем воздухе, подвигаться и подышать. Во-вторых, даже в многочасовой поездке, находясь за рулем, можно двигаться — менять положение тела, делать повороты торсом, напрягать мышцы ягодиц», — порекомендовал терапевт.

По словам Антонова, у людей, надолго застрявших в пробке, нарушается кровообращение, оказывается негативное воздействие на нервную систему, на мышцы. В результате возникают спазмы, могут развиться остеохондроз и межпозвоночные грыжи.

«Многочасовое пребывание в пробке — это, по сути, постуральный стресс для организма. Слово «постуральный» означает, что телу приходится в течение долгого времени поддерживать неудобное положение. В состоянии постурального стресса все органы и системы человека подвергаются колоссальному напряжению», — объяснил он.

Ранее, 28 марта, тренер адаптивной физической культуры, реабилитолог София Агапова предположила, что длительное сидение за рабочим столом может вызвать депрессию и ослабление мышц. Она посоветовала грамотно распределять режим сидячей работы и необходимой мышечной активности.