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Американские ученые выявили связь между одиночеством и тягой к сладкому

DM: одинокие женщины чаще страдают от неконтролируемой тяги к сладкому
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek
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Одинокие женщины больше подвержены тяге к сладкому, которое действует на них как эмоциональное болеутоляющее. К такому утверждению пришли эксперты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пишет 5 апреля Daily Mail.

Ученые провели исследование на основе опроса 93 женщин, в ходе которого выяснили наличие у них чувств одиночества и изоляции, выявили пищевые привычки и определили процент жира в организме.

«Результаты показали, что более социально изолированные женщины имеют более высокий уровень жира в организме, худшее питание, большую тягу к еде и более неконтролируемый режим питания», — говорится в статье.

Испытуемым для сравнения показывали изображения различной еды — острой или сладкой — и несъедобных предметов. МРТ-сканирование мозга показало, что у одиноких женщин наблюдается выраженная активность нижней теменной доли, которая, как полагают ученые, отвечает за желание сладкого. При этом в областях, связанных с самоконтролем, активность была снижена.

«Сладкая пища, по-видимому, оказывает более выраженное и всеобъемлющее влияние по сравнению с острой пищей. <…> Сладкая еда также очень полезна, поскольку обладает обезболивающим эффектом, который может уменьшить социальную боль, связанную с социальной изоляцией», — сделали выводы ученые.

Согласно исследованиям, одиночество повышает уровень гормона стресса — кортизола, а это может приводить к отеку тела, увеличению веса и резистентности к инсулину, вызывающей диабет, напомнили ученые.

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