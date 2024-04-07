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Экс-канцлер Шредер призвал Францию и ФРГ разработать мирный план по Украине

Шредер призвал партию Шольца разработать мирный план по Украине
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Фото: Global Look Press/Jens Schicke
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Франция и Германия должны инициировать мирные переговоры по украинскому конфликту, заявил экс-канцлер Германии (с 1998 по 2005 год) и политик СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) Герхард Шредер, которого неоднократно критиковали за связи с Россией, в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Бывший канцлер ФРГ уверен, что президент России Владимир Путин заинтересован в дипломатическом решении вопроса.

«Я твердо убежден, что Путин также заинтересован в этом. <...> Пришла пора рассмотреть варианты, чтобы как-то завершить это [конфликт]», ― заявил Шредер в интервью, которое было опубликовано 4 апреля в честь его 80-летия.

Как отметил политик, европейским странам бессмысленно ждать какой-либо инициативы от Китая в разрешении конфликта на Украине, поскольку Пекин лишь выигрывает от него в мировой политике и укрепляет свое влияние.

Кроме того, экс-канцлер полагает, что инициатива начать мирные переговоры поможет СДПГ, партии Олафа Шольца, напомнить Германии о своих миротворческих идеалах.

«Мы должны позаботиться о том, чтобы это как-то закончилось», ― резюмировал Шредер.

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Ранее, 28 марта Герхард Шредер предлагал свою помощь в переговорах по Украине. В интервью агентству DPA он заявил, что его дружба с президентом России может сыграть свою роль в переговорном процессе по конфликту на Украине.

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конструктивные личностные отношения могут помогать в межгосударственном взаимодействии, однако в настоящее время Москва не видит подобной политической воли у западных лидеров.

Песков также прокомментировал и слова канцлера Германии Олафа Шольца об обсуждении в Европе мирных переговоров по Украине. Представитель Кремля отметил, что в Европе доминирует подход о необходимости провоцирования Киева участвовать в боевых действиях «до последнего украинца». Германия изрядно вовлечена в конфликт на Украине, но наиболее радикально настроен президент Франции Эммануэль Макрон, добавил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин заявлял 18 марта, что Москва готова рассмотреть любые предложения о прекращении огня на Украине, однако в принятии решений будет руководствоваться своими интересами. Глава государства подчеркнул, что поддерживает мирные переговоры, но только не потому, что у украинской армии заканчивается вооружение, а в том случае, если Киев действительно стремится выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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