В Мексиканском заливе загорелась нефтедобывающая платформа

Девять человек пострадали в результате пожара не нефтяной платформе в Мексиканском заливе. Государственная энергетическая компания Мексики Pemex заявила 6 апреля, что на одной из ее платформ вспыхнул пожар, пишет портал Street Insider.

В Pemex добавили, что при пожаре были активированы аварийные системы, возгорание было локализовано, но в результате аварии пострадали девять работников платформы. Двое из них — собственные сотрудники, а семеро — подрядчики из других компаний. Ни один из них серьезно не пострадал, отметили там.

Ранее, в 2010 году, в Мексиканском заливе произошел пожар на управляемой BP платформе Deepwater Horizon, повлекший за собой взрыв и один из крупнейших в истории разливов нефти. Пожар длился 36 часов. В катастрофе погибли 11 человек. Утечка нефти, которая началась вслед за этим, составила 4,9 млн баррелей.