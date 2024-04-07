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Глава минфина США порекомендовала жесткие переговоры между США и КНР

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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила китайскому премьер-министру Ли Цяню, что способность вести трудные переговоры поставила две экономические сверхдержавы на «более стабильную основу» за последний год, сообщает 7 апреля Reuters.

В начале двусторонней встречи с Ли в Пекине Йеллен заявила, что на двух странах лежит «обязанность» ответственно относиться к сложным отношениям.

«Хотя нам еще многое предстоит сделать, я считаю, что за последний год мы поставили наши двусторонние отношения на более стабильную основу. Это не значит, что мы игнорируем наши разногласия или избегаем жестких разговоров, однако у нас есть понимание, что мы можем добиться прогресса исключительно при открытой прямой коммуникации», ― заявила глава американского минфина.

Кроме того, во время встречи Йеллен подчеркнула обеспокоенность Вашингтона из-за угрозы «избыточных мощностей КНР» по производству электрокаров, солнечных батарей и других экологически чистых энергетических продуктов для производителей в США и других странах.

«Как две крупнейшие экономики мира, мы обязаны перед нашими собственными странами и миром ответственно управлять нашими сложными отношениями, сотрудничать и демонстрировать лидерство в решении насущных глобальных проблем», — обратилась американская министр к китайскому премьеру.

Джанет Йеллен приезжает в КНР с рабочим визитом второй раз за девять месяцев. В июле 2023 года она была в Пекине, где проводила переговоры по стабилизации двусторонних экономических отношений.

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