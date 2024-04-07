Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ

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Спикер парламента Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
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Эксперт рассказал «Известиям» о проблемах с конкурсом на обслуживание дамбы в Орске
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Лишенная водительских прав женщина устроила смертельное ДТП в Серпухове
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