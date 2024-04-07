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Губернатор Гладков сообщил об атаке дронами ВСУ нескольких населенных пунктов
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Губернатор Гладков сообщил об атаке дронами ВСУ нескольких населенных пунктов

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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглось атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками. Об этом 7 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного жилого домовладения. Пожарными расчетами возгорание оперативно было ликвидировано», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью FPV-дронов. В результате четырех атак полностью сгорели два автомобиля. Также повреждена линия газопередачи. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток, добавил он.

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Днем 6 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Белгородской областью один украинский беспилотник. Утром в этот же день сообщалось, что над регионом средствами противовоздушной обороны было сбито 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire украинской армии. В результате обстрела были повреждены фасады и кровля в двух частных жилых домовладениях села Вязовое Краснояружского района.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что попал под обстрел ВСУ, когда совершал пробежку. Он подчеркнул, что руководство области продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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