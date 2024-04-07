Лишенная водительских прав женщина устроила смертельное ДТП в Серпухове — погибли две девочки. Возбуждено уголовное дело по факту гибели детей в ДТП, сообщили в Telegram-канале главного управления (ГУ) МВД России по Московской области в субботу, 6 апреля.

«Следователем Следственного управления УМВД России «Серпуховское» в отношении 37-летней женщины-водителя, совершившей дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ», — рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Трагедия произошла около 18:00 на 13-м км автодороги «Липицы-Новоселки».

Женщина за рулем легковой иномарки не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина перевернулась. В транспортном средстве помимо водителя находились две девочки четырех и семи лет. Они погибли на месте от полученных травм. Женщину госпитализировали.

Следствием было установлено, что она была лишена права управления автомобилем.

Ранее, 2 апреля, в Челябинской области водитель легковушки сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места преступления. Через час он был задержан полицией. Выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения. Кроме того, он ранее был лишен водительских прав.