Болельщики ФК «Лацио» перед матчем почтили память жертв теракта в «Крокусе»

Фанаты итальянского футбольного клуба «Лацио» выразили соболезнования жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед матчем 31-го тура серии А с «Ромой», который состоялся 6 апреля.

Болельщики растянули на трибунах домашнего стадиона баннер со словами «В память о жертвах теракта в Москве».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, теперь команда с 55 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» находится на седьмом месте рейтинга, в запасе команды 46 очков, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее, 27 марта, во время товарищеского матча между сборными Франции и Чили по футболу участники и зрители почтили память жертв теракта в «Крокусе» минутой молчания.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта перед запланированным там концертом группы «Пикник». Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. Жертвами нападения, согласно последним данным, стали 144 человека, число пострадавших достигло 551.