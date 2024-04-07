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Автомобиль протаранил толпу протестующих в Тель-Авиве
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Автомобиль протаранил толпу протестующих в Тель-Авиве

Пять человек пострадали и шесть арестованы на антиправительственной акции в Тель-Авиве
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Фото: РЕН ТВ
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Пять человек пострадали на очередной антиправительственной акции в Израиле, когда автомобиль врезался в толпу протестующих в Тель-Авиве. Видео, на котором запечатлен момент происшествия, распространилось по социальным сетям в субботу, 6 апреля.

Газета Haaretz сообщила, что в ДТП пострадали пять человек. Двое из них — в состоянии средней тяжести. Всех доставили в медицинское учреждение. Кроме того, один из протестующих ударил кулаком по лицу женщину-полицейского, но позднее полиция этого не подтвердила.

Как рассказал «Известиям» с места событий журналист Никита Кулюхин, в этот раз протесты Израиля вышли из-под контроля.

«Автомобиль задавил несколько израильтян, которые протестовали в центре Тель-Авива против израильского правительства. Уже полгода как продолжается война в Газе, и многие этим недовольны», — сообщил он.

По его данным, еще неясны причины наезда автомобиля на людей, полиция будет расследовать инцидент.

Также участники акции разжигали костры на дороге, другой митингующий пустил воду из пожарного гидранта, смешав ее с красной краской, чтобы создать видимость «рек крови», использовали угрожающие слуху сирены и звуки. Полиция задержала не менее шести человек.

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Ранее, 2 апреля, в Иерусалиме началась масштабная акция протеста, сотни израильтян вышли на улицы с требованием к правительству о заключении сделки с ХАМАС и освобождении захваченных заложников. Группа протестующих попыталась прорваться к дому премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Перед этим, 1 апреля, в Иерусалиме прошел крупнейший митинг против Нетаньяху. Десятки тысяч протестующих потребовали проведения досрочных выборов и заключения сделки по обмену военнопленных с палестинским движением ХАМАС.

До этого, 30 марта, антиправительственные митинги состоялись в Тель-Авиве. Протестующие также требовали отставки Натаньяху, освобождения заложников и завершения конфликта в секторе Газа. Сообщалось, что около 200 активистов пробились через баррикады и ряды полицейских, по меньшей мере 16 человек были задержаны.

13 января в израильском городе Хайфа прошла вторая крупнейшая демонстрация с 7 октября. Организатором акции выступила группа левого толка People's Protest Haifa, активисты требовали провести досрочные выборы премьер-министра.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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