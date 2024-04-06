ТАСС: напавший на Чибиса злоумышленник заявил, что всё получилось спонтанно

Александр Быданов, ранивший губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, перед судебным заседанием заявил, что нападение произошло «спонтанно» и что оно заранее не планировалось. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент «Известий».

В ходе выездного заседания Апатитского городского суда, прошедшего в больничной палате Апатитско-Кировской центральной городской больницы, Быданову была избрана мера пресечения: заключение под стражу на два месяца.

«Избрать в отношении обвиняемого Быданова Александра меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 июня», — сказал судья.

Быданов выразил сожаление о содеянном и заявил о готовности извиниться перед пострадавшим главой региона.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот, его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

Нападавший был задержан, однако перед этим пытался бежать, один из бойцов Росгвардии применил табельное оружие. Как сообщили в Следственном комитете РФ, 42-летний житель Апатитов объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя лично с Чибисом знаком не был.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.