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Посольство РФ обвинило США в блокировке разработки документа об оружии в космосе
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Один человек погиб и еще двое пострадали при пожаре в жилом доме в Татарстане
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Глава минфина США Йеллен пригрозила КНР серьезными последствиями за помощь РФ
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Таджикистан готов зеркально ответить на отмену безвизового режима Турцией
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Сирийские средства ПВО начали отражать ракетную атаку Израиля над Дамаском
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Происшествия
В МЧС подтвердили новый прорыв дамбы в Орске
Общество
«Известия» показали эвакуацию жителей поселка Никель в Орске из-за паводка
Происшествия
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Кадры эвакуации жителей поселка Никель в Орске из-за паводка

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