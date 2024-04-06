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Сальдо рассказал о расстреле солдатами ВСУ своих сослуживцев

Сальдо сообщил о расстреле украинскими военными своих сослуживцев под Херсоном
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Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли своих сослуживцев, о чем стало известно из кадров, снятых разведывательным дроном Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщает 6 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наш разведывательный коптер снял видео, как двое украинских военных на правом берегу Днепра в Херсонской области расстреляли своих сослуживцев, положили тела убитых в резиновую лодку, оттолкнули ее от берега и скрылись», ― написал глава региона в своем Telegram-канале.

Российские военнослужащие предполагают, что на полученных с коптера кадрах запечатлен расстрел тех, кто отказался отправляться в самоубийственный десант на левом берегу Днепра, добавил Сальдо.

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В январе пленный стрелок 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядовой Александр Симонов рассказал, что многие украинские боевики отказываются воевать.

До этого, 31 декабря 2023 года сообщалось, что украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков ВСУ. Отмечается, что тактика заградотрядов позволяет ВСУ удерживать мобилизованных и силы теробороны, которые намерены покинуть поле боя.

29 декабря пленный военнослужащий ВСУ Михаил Исаенко призвал украинцев не верить властям и любыми методами избегать мобилизации. Он рассказал, что имеет проблемы с сердцем, спиной, а также у него глухота правого уха, однако это не помешало военной медицинской комиссии допустить его к службе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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