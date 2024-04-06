Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий провайдерам право свободного доступа в многоквартирные дома (МКД) и определяющий единые требования к размещению сетей связи в них. Соответствующий документ был опубликован 6 апреля на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, размещение сетей связи и доступ к ним операторам в МКД, за исключением платы за электричество, должно осуществляться безвозмездно и по желанию любого жильца без принятия данного решения собранием собственников.

Также провайдеры обязаны в течение года переустановить всё оборудование по единым стандартам. Операторы, с которыми не перезаключат договоры, должны будут свое оборудование демонтировать. При этом в их обязанности входит компенсировать и устранять все повреждения, причиненные общедомовому имуществу.

Ранее, в декабре 2023 года, «Известия» подсчитали, что домашний интернет подорожал в среднем на 5–15%. По мнению руководителя проекта Content Review Сергея Половникова, операторы, чтобы сохранить качество услуг, должны наращивать мощность, модернизировать сети в условиях постоянно растущего трафика. Делать это можно, только увеличивая тарифы: расходы растут, стоимость оборудования не снижается