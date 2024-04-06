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Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий провайдерам право свободного доступа в многоквартирные дома (МКД) и определяющий единые требования к размещению сетей связи в них. Соответствующий документ был опубликован 6 апреля на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, размещение сетей связи и доступ к ним операторам в МКД, за исключением платы за электричество, должно осуществляться безвозмездно и по желанию любого жильца без принятия данного решения собранием собственников.

Также провайдеры обязаны в течение года переустановить всё оборудование по единым стандартам. Операторы, с которыми не перезаключат договоры, должны будут свое оборудование демонтировать. При этом в их обязанности входит компенсировать и устранять все повреждения, причиненные общедомовому имуществу.

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