Таджикистан готов зеркально ответить на отмену безвизового режима Турцией
Таджикистан готов подготовить зеркальный ответ на введение Турцией визового режима без предварительного предупреждения. Об этом заявил официальный представитель МИДа республики Шохин Самади в интервью Asia-Plus в субботу, 6 апреля.
«Согласно международной практике, турецкая сторона должна была заранее уведомить таджикскую сторону о дате введения визового режима в отношении граждан Таджикистана. Констатируем, что такую информацию таджикская сторона по дипломатическим каналам до сих пор не получила», — рассказал Самади.
В ведомстве гражданам Таджикистана, которые планировали посетить Турцию в ближайшее время, порекомендовали подготовить необходимую документацию.
«Гражданам Таджикистана, которые планируют использовать турецкое направление в качестве транзита для следования в третьи страны, рекомендуем рассмотреть другие маршруты поездок, то есть не через территорию Турции», — сказал Самади.
Он уточнил, что правительство Таджикистана планирует ответить Турции, отменив безвизовый режим для ее граждан.
Ранее, 5 апреля, Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Это решение вступило в силу сразу после публикации указа президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.