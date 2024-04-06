Десятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл путешествие в Мурманск

Константин Панфилов из Ярославля в субботу, 6 апреля, стал десятимиллионным гостем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Они с супругой Екатериной выиграли путешествие в Мурманск.

В поездке они посетят ледоколы «Ленин» и «Атомфлот» и осмотрят Кольскую атомную электрическую станцию. Также Панфиловым организуют обзорный тур по Мурманску и экскурсию в село Териберка, сообщает «Газета.Ru».

«Поездка будет очень интересной. 3 декабря этого года исполняется 65 лет со дня поднятия государственного флага на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», — подчеркнул генеральный директор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко.

Он добавил, что экскурсантам покажут системы управления, штаб морских операций, системы управления флотом. Зыбко выразил уверенность, что такой визит будет не только ярким воспоминанием, но и изменит жизнь гостей города.

«Эта неделя для выставки очень торжественная: 4 апреля мы отметили пять месяцев с начала нашей работы. Сегодня, 6 апреля, нас посетил десятимиллионный гость. Секрет популярности выставки в том, что ее делает вся Россия, и все наши экспоненты неравнодушны к ней», — поделилась генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Ранее, 20 марта, выставку «Россия» посетил девятимиллионный гость. Им стал девятилетний Андрей Баторов, который сейчас живет в Москве, но родился в Бурятии. Ему подарили сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское Экспо стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и по своему масштабу и посещаемости уже успело затмить всемирные выставки, которые проводятся в Дубае, Милане и Шанхае.

Гостей выставки ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Для посетителей подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации.