Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Оренбуржье паводковыми водами отрезаны 153 населенных пункта
Мир
Премьер Молдавии назвал атаку БПЛА на приднестровскую воинскую часть провокацией
Мир
Посольство РФ обвинило США в блокировке разработки документа об оружии в космосе
Происшествия
В многоквартирном доме в Татарстане после хлопка газа вспыхнул пожар
Мир
Во Франции предрекли разрушение страны в случае столкновения с Россией
Мир
Глава минфина США Йеллен пригрозила КНР серьезными последствиями за помощь РФ
Мир
Таджикистан готов зеркально ответить на отмену безвизового режима Турцией
Мир
Сирийские средства ПВО начали отражать ракетную атаку Израиля над Дамаском
Происшествия
Паслер назвал паводок этого года самым многоводным за всю историю наблюдений
Происшествия
В МЧС подтвердили новый прорыв дамбы в Орске
Мир
В Испании жители вышли на митинги против терроризма киевского режима
Происшествия
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали 11 мирных жителей
Мир
Токаев назвал паводки самым крупным за 80 лет стихийным бедствием в Казахстане
Мир
Маск отвел человечеству не более нескольких сотен лет
Мир
Экс-депутат Словакии рассказал о страхе Запада из-за возможной победы Пеллегрини
Общество
Жителей еще одного поселка в Орске эвакуируют из-за паводка
Сюжет:

Десятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл путешествие в Мурманск

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Константин Панфилов из Ярославля в субботу, 6 апреля, стал десятимиллионным гостем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Они с супругой Екатериной выиграли путешествие в Мурманск.

В поездке они посетят ледоколы «Ленин» и «Атомфлот» и осмотрят Кольскую атомную электрическую станцию. Также Панфиловым организуют обзорный тур по Мурманску и экскурсию в село Териберка, сообщает «Газета.Ru».

«Поездка будет очень интересной. 3 декабря этого года исполняется 65 лет со дня поднятия государственного флага на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», — подчеркнул генеральный директор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко.

Он добавил, что экскурсантам покажут системы управления, штаб морских операций, системы управления флотом. Зыбко выразил уверенность, что такой визит будет не только ярким воспоминанием, но и изменит жизнь гостей города.

«Эта неделя для выставки очень торжественная: 4 апреля мы отметили пять месяцев с начала нашей работы. Сегодня, 6 апреля, нас посетил десятимиллионный гость. Секрет популярности выставки в том, что ее делает вся Россия, и все наши экспоненты неравнодушны к ней», — поделилась генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ: самые интересные экспозиции и события
Что можно будет увидеть на грандиозной выставке «Россия» и почему она уникальна

Ранее, 20 марта, выставку «Россия» посетил девятимиллионный гость. Им стал девятилетний Андрей Баторов, который сейчас живет в Москве, но родился в Бурятии. Ему подарили сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское Экспо стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и по своему масштабу и посещаемости уже успело затмить всемирные выставки, которые проводятся в Дубае, Милане и Шанхае.

Гостей выставки ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Для посетителей подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024