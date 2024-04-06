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Паслер назвал паводок этого года самым многоводным за всю историю наблюдений

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок этого года в регионе самым многоводным за всю историю наблюдений. Об этом 6 апреля он написал в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что приток талых вод в водохранилище Ириклы со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но по-прежнему рекордный. На данный момент объем сброса Ириклинской ГЭС — 2170 кубометров в секунду.

Губернатор добавил: понять, когда произойдет снижение уровня воды в Оренбургской области, можно будет через 2–3 дня. Основное внимание уделено ПВР (пунктам временного размещения).

«В ПВР завезут дополнительную мебель и инвентарь. Люди обеспечены всем необходимым, по всем заявкам отрабатываем дополнительно. При необходимости готовы развернуть дополнительные пункты», — уточняется в сообщении.

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Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы.

Утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он сильно пострадает из-за этого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 — «Халатность»).

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область 6 апреля вылетел самолет Ил-76, на борту которого находятся более 175 специалистов отряда «Центроспас», курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России. Также этот рейс доставит в регион оборудование для эвакуации населения и ликвидации последствий паводка.

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