В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в субботу, 6 апреля, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор посоветовал гражданам при нахождении на улице спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Через 25 минут тревога была отменена.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении.

Вячеслав Гладков подтвердил отмену ракетной опасности.

Днем 6 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Белгородской областью один украинский беспилотник. Утром в этот же день сообщалось, что над регионом средствами противовоздушной обороны было сбито 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire украинской армии. В результате обстрела были повреждены фасады и кровля в двух частных жилых домовладениях села Вязовое Краснояружского района.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что попал под обстрел ВСУ, когда совершал пробежку. Он подчеркнул, что руководство области продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей.

В этот же день «Известия» показали приграничную Козинку под Белгородом после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент издания Владислав Харченко обратил внимание, что почти все дома в селе пустуют, поскольку людей оттуда эвакуировали в безопасные места. Многие жилища также были разрушены после прилетов снарядов ВСУ. В Козинке каждый день находят и обезвреживают противопехотные фугасные мины «Лепесток» и из-за этого ходить по улицам села небезопасно, рассказал корреспондент.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.