Премьер Молдавии назвал атаку БПЛА на приднестровскую воинскую часть провокацией
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан назвал атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на приднестровскую воинскую часть провокацией.
«Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией, но давайте обратим внимание на реакцию общества», — приводит его слова пресс-секретарь Даниел Водэ в Telegram-канале.
ЧП произошло накануне, 5 апреля, в 6 км от приднестровско-украинской границы в Рыбницком районе. Воинской части были нанесены незначительные повреждения. Предположительно, целью дрона была радиолокационная станция.
6 апреля в Приднестровье по факту произошедшего возбудили уголовное дело о диверсии. Специалисты провели осмотр места происшествия. Там были обнаружены разные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника. Предположительно, это FPV-дрон.
Также назначена экспертиза взрывчатых веществ. Устанавливаются лица, причастные к произошедшему.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Москва рассматривает атаку дрона на приднестровскую воинскую часть как провокацию, направленную на обострение ситуации. Россия ожидает тщательного расследования всех обстоятельств произошедшего, а также рассчитывает, что те, кто стоит за этой «безрассудной акцией, в полной мере осознают ее опасные последствия», добавила она в своем Telegram-канале.