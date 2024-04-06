Политолог Вароли назвал арест бывшего вице-президента Гласа местью США

Арест бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа связан с местью Соединенных Штатов за то, что он предоставлял убежище в посольстве в Лондоне основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил «Известиям» политолог, бывший журналист New York Times Джон Вароли.

Эксперт объяснил, что президент Эквадора Даниэль Нобоа был «выращен» в США, он «однозначно марионетка Вашингтона». Отношения Соединенных Штатов и Мексики на данный момент не самые лучшие, так как Мехико пытается избавить себя от американского влияния, стать более независимым государством и улучшить дипломатические отношения с Москвой.

«Проамериканский режим в Эквадоре вторгается в мексиканское посольство в Эквадоре для ареста экс-вице-президента. Но кто этот человек? Когда он был у власти, Эквадор предоставил убежище Джулиану Ассанжу в посольстве в Лондоне. США никогда этого не забудут и не простят. Маленький Эквадор решил перечить «великой американской империи», — объяснил он.

По мнению специалиста, Глас в прошлом поддержал идею о предоставлении Ассанжу убежища, а теперь США показали свою мстительность и злопамятность. Кроме того, Вароли отметил, что с момента 2003 года, когда Соединенные Штаты вторглись в Ирак, перестало существовать международное право.

«Посмотрите на их действия в Ливии, Сирии, Украине, международного права больше не существует, остался лишь один закон: кто сильнее — тот устанавливает правила. Именно США уничтожили эти рамки своим вторжением в Ирак», — уточнил политолог.

Ночью 6 апреля полиция Эквадора с применением силы проникла в здание посольства Мексики в Кито и забрала укрывавшегося там Гласа, ранее осужденного за коррупцию. В администрации президента Эквадора подтвердили задержание Гласа. Там назвали штурм дипмиссии защитой суверенитета. Позже в этот день сообщалось, что бывшего вице-президента Гласа доставят в тюрьму юго-западного города Гуаякиля. Отмечается, что дипломатические отношения Мексики и Эквадора приостановлены.

3 марта Мексика отказалась выдать Эквадору Гласа. Глава МИД Мексики Алисия Барсена тогда заявила, что Мексика всегда была очень гостеприимной страной для соискателей убежища, особенно когда они спасаются от политических преследований.

С 2012 года журналист Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. Спустя семь лет эквадорское диппредставительство выдало журналиста британским властям. На данный момент он находится под стражей в Великобритании. США предъявили ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозит 175 лет тюремного заключения.

25 марта 2024 года Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США, вынесенное еще в 2022 году. Если бы журналисту отказали в подаче апелляции, его могли бы экстрадировать в течение нескольких дней. Жена Ассанжа Стелла раскритиковала вердикт и призвала Белый дом снять все обвинения с супруга.