В РФ стартовали продажи нового внедорожника Great Wall
В России начались продажи нового премиального внедорожника компании Great Wall. Китайский бренд представил модель кроссовера-гибрида Wey 05, сообщает телеканал «Известия». Авто оснащено бензиновым и электрическим двигателями. Мощность новинки — свыше 400 л.с., разгон до 100 км/ч составляет чуть больше 5 секунд. В салоне Wey 05 установлен проекционный дисплей. Машина оснащена светодиодными фарами и передними стеклами с шумоподавлением. В сиденья встроены системы массажа и вентиляции. Стоимость автомобиля начинается от 6,5 млн рублей.
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