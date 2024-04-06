Во Франции предрекли разрушение страны в случае столкновения с Россией
Прямое военное столкновение Парижа и Москвы привело бы к разрушению Франции. Об этом в субботу, 6 апреля, заявил основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Военная кампания с Россией может привести только к нашему полному уничтожению. Все союзники правительства отвергли заявление [президента Франции Эммануэля] Макрона о вводе войск в Украину», — написал он.
Меланшон подчеркнул, что Парижу необходимо искать пути к мирному урегулированию украинского конфликта.
26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, и не исключил этого. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг. Позже, 14 марта, французский лидер указал на то, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии «красных» линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки военных.
27 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.
19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент своих военных для отправки на Украину, который на начальном этапе составит около 2 тыс. человек. По его словам, французское воинское подразделение станет «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских вооруженных сил».
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам НАТО.