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МЧС сообщило об эвакуации более 1,1 тыс. человек после прорыва дамбы в Орске
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Путин подписал закон о запрете увольнять вдов участников СВО в течение года
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В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели
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СБ ООН 8 апреля обсудит запрос Палестины на вступление в организацию
Мир
Медведев назвал лидеров НАТО пособниками теракта в «Крокусе»
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Напавший на губернатора Чибиса Быданов останется в больнице под охраной
Мир
Глава минфина США Йеллен пригрозила КНР серьезными последствиями за помощь РФ
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Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки
Мир
Сирийские средства ПВО начали отражать ракетную атаку Израиля над Дамаском
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Слуцкий почтил память Жириновского в годовщину смерти политика
Происшествия
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
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Токаев назвал паводки самым крупным за 80 лет стихийным бедствием в Казахстане
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Мир
Немецкий политик назвал неверным возможный отказ от поставки вооружений Израилю
Общество
Люди продолжают нести цветы к мемориалу у здания «Крокус Сити Холла»
Спорт
Мамиашвили заявил о рассмотрении борцами из РФ возможности участия в ОИ-2024

В Испании продолжаются митинги против терроризма Киевского режима

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