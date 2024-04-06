Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС сообщило об эвакуации более 1,1 тыс. человек после прорыва дамбы в Орске
Общество
Путин подписал закон о запрете увольнять вдов участников СВО в течение года
Общество
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели
Мир
СБ ООН 8 апреля обсудит запрос Палестины на вступление в организацию
Мир
Медведев назвал лидеров НАТО пособниками теракта в «Крокусе»
Общество
Напавший на губернатора Чибиса Быданов останется в больнице под охраной
Мир
Глава минфина США Йеллен пригрозила КНР серьезными последствиями за помощь РФ
Общество
Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки
Мир
Сирийские средства ПВО начали отражать ракетную атаку Израиля над Дамаском
Общество
Слуцкий почтил память Жириновского в годовщину смерти политика
Происшествия
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Мир
Токаев назвал паводки самым крупным за 80 лет стихийным бедствием в Казахстане
Мир
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
Мир
Немецкий политик назвал неверным возможный отказ от поставки вооружений Израилю
Общество
Люди продолжают нести цветы к мемориалу у здания «Крокус Сити Холла»
Спорт
Мамиашвили заявил о рассмотрении борцами из РФ возможности участия в ОИ-2024

СБ ООН 8 апреля обсудит запрос Палестины на вступление в организацию

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Trutschel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет 8 апреля закрытое заседание, на котором обсудит запрос Палестины на вступление в организацию в качестве постоянного члена. Это следует из графика заседаний на следующую неделю.

Отмечается, что на данный момент Палестина имеет в ООН статус наблюдателя.

«В 10:00 (17:00 мск. — Ред.) председательство проведет консультации, чтобы обсудить дальнейшие действия по просьбе Палестины о возобновлении рассмотрения ее заявления о членстве в ООН и о передаче его в Комитет по приему новых членов», — приводит «РИА Новости» данные графика.

В 12:00 по местному времени (19:00 мск) председатель Совета Безопасности проведет заседание, чтобы подтвердить получения письма от Палестины и передать его в комитет.

Быть или забыть: весь мир выступает за создание палестинского государства
Израиль в свою очередь никогда не будет удовлетворен предложенными механизмами безопасности

Ранее, 1 апреля, Палестина призвала проголосовать на заседании СБ ООН за ее вступление в организацию. Постоянный наблюдатель страны при ООН Рияд Мансур добавил, что на заседании СБ ООН могут одобрить заявку Палестины на вступление, поданную ею еще в 2011 году, если США в очередной раз не воспользуются правом вето с целью заблокировать присоединение страны. Встреча состоится 18 апреля.

До этого, 28 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью «Известиям», что ООН и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) имеют двойные стандарты и поразительное двуличие по отношению к коллективному наказанию палестинского народа, которое длится пять месяцев. Он отметил, что создание Палестиной своего государства — единственно верный путь прекращения кровопролития.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024