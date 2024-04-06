СБ ООН 8 апреля обсудит запрос Палестины на вступление в организацию

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет 8 апреля закрытое заседание, на котором обсудит запрос Палестины на вступление в организацию в качестве постоянного члена. Это следует из графика заседаний на следующую неделю.

Отмечается, что на данный момент Палестина имеет в ООН статус наблюдателя.

«В 10:00 (17:00 мск. — Ред.) председательство проведет консультации, чтобы обсудить дальнейшие действия по просьбе Палестины о возобновлении рассмотрения ее заявления о членстве в ООН и о передаче его в Комитет по приему новых членов», — приводит «РИА Новости» данные графика.

В 12:00 по местному времени (19:00 мск) председатель Совета Безопасности проведет заседание, чтобы подтвердить получения письма от Палестины и передать его в комитет.

Ранее, 1 апреля, Палестина призвала проголосовать на заседании СБ ООН за ее вступление в организацию. Постоянный наблюдатель страны при ООН Рияд Мансур добавил, что на заседании СБ ООН могут одобрить заявку Палестины на вступление, поданную ею еще в 2011 году, если США в очередной раз не воспользуются правом вето с целью заблокировать присоединение страны. Встреча состоится 18 апреля.

До этого, 28 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью «Известиям», что ООН и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) имеют двойные стандарты и поразительное двуличие по отношению к коллективному наказанию палестинского народа, которое длится пять месяцев. Он отметил, что создание Палестиной своего государства — единственно верный путь прекращения кровопролития.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.