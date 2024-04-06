В РФ заявили о готовности к диалогу по сохранению космоса свободным от любого оружия
Москва готова вести равноправный диалог со всеми странами для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида. Об этом в субботу, 6 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российская Федерация готова вести равноправный диалог со всеми государствами в целях сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида как одного из условий обеспечения международного мира и безопасности. К сожалению, не все страны настроены на ответственный разговор по этому вопросу», — говорится в ее сообщении, опубликованном в Telegram.
Так она прокомментировала слова помощника министра обороны США по космической политике Джона Плама о том, что российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов якобы является «не более чем политической уловкой».
Захарова отметила, что США являются «ярыми противниками российских инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве» (ПГВК).
«Жесткая оппозиция по вышеупомянутому российско-китайскому проекту договора давно стала неотъемлемой частью американского внешнеполитического курса», — указала дипломат.
Накануне, 5 апреля, Плам заявил также, что США контактируют с Россией на высоком уровне на тему заявлений о разработке в РФ космического оружия. По его словам, Вашингтон взаимодействует с союзниками, партнерами и Москвой в целях убедить все стороны, что размещение подобных вооружений «не является ответственным шагом».
Ранее, 18 марта, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что страна хочет вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и КНР «прямо сейчас без предварительных условий», и сообщила о подготовке указанной резолюции. Первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский тогда же подчеркнул, что такой диалог возможен, если Запад пересмотрит свой политический курс относительно РФ.
При этом 1 марта президент РФ Владимир Путин заявил на оперативном совещании с членами Совета безопасности страны, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе.